Stuttgart - Man kennt die Bilder zur Genüge: Überwachungsmonitore stehen um das Bett, Trennwände zwischen den Intensivplätzen. Dazu zahlreiche Kabelverbindungen und Infusionsschläuche. Das Kopfteil am Klinikbett von Lucija B. (Namen geändert) ist hoch gestellt, doch die 76-Jährige ist tief in ihr Krankenlager gesunken. „Ich darf gar nicht an die schlimmen Tage denken“, sagt die Covid-Patientin über die zurückliegenden drei Wochen. Wenigstens ist sie nicht mehr isoliert. Aber ohne Sauerstoff, der ihr mit einer sogenannten Sauerstoffbrille durch die Nase zugeführt wird, kommt sie auch jetzt nicht aus. Noch immer liegt Lucija B. auf der Intensivstation des Robert-Bosch-Krankenhauses (RBK). „Es geht mir aber schon viel besser“, sagt sie. Am Vortag war sie zum ersten Mal mit einer Gehhilfe auf dem Klinikflur spazieren.

Das Umfeld hat vom Impfen abgeraten

Nie hätte sich die 76-Jährige vorstellen können, dass ihr so etwas widerfährt. „Ich hab gedacht, das wird schon nicht so schlimm sein“, sagt die Patientin im Rückblick, „so wie eine Grippe.“ Vom Impfen wollte sie nichts wissen. In ihrer Pfarrgemeinde hätten viele gesagt, man solle das lassen, in den Impfstoffen seien „viele schädliche Stoffe drin“, erzählt die gläubige Frau. „Das hat mich verunsichert.“ Auf ihrem Nachttisch liegt ein Gebetbüchlein mit einem Jesusbild darauf, in der Nierenschale aus Pappe sitzt ein Stoffengel, der ein Herz in den Armen hält. Den hat Lucija B. von ihren Enkelkindern bekommen. „Mein Gott und mein Glaube helfen mir“, sagt die 76-Jährige über die schwere Zeit.

Starke Kopfschmerzen, Fieber, Atemproblemen

Als Lucija B. wie jedes Jahr im August in ihrem Heimatdorf in Kroatien Urlaub machte, wurde sie plötzlich krank: Starke Kopfschmerzen plagten sie, Fieber und vor allem Atemprobleme. Angesteckt habe sie sich wohl beim Sohn der Nachbarin, wo sie beim Essen war. Als der Coronatest positiv ausfiel und die Atemprobleme schlimmer wurden, fuhr eine ihrer beiden Töchter sie schnell zurück nach Stuttgart.

Schwerste Lungenveränderungen

„Die erste Zeit war bedrohlich“, sagt Sebastian Allgäuer, der Leiter der Intensivstation im RBK, über den Krankheitsverlauf. Eine Woche lang musste die Patientin mit Maske beatmet werden, mehrmals stand man nur knapp vor einer Intubation. Das Coronavirus verursachte eine schwere Lungenentzündung, auf die sich noch eine bakterielle Infektion legte. Das CT zeigte „schwerste Lungenveränderungen“, sagt der Arzt. Zum Glück war die Patientin trotz ihres Alters in einem guten gesundheitlichen Zustand und nicht vorbelastet. In den nächsten Monaten werde sich entscheiden, ob die Lunge sich regeneriert und Lucija B. „dauerhaft vom Sauerstoff wegkommt“, sagt Intensivmediziner Allgäuer. Sie selbst hofft, dass sie bald wieder nach Hause kann. „Am meisten freue ich mich auf meine Enkelkinder“, sagt die 76-Jährige.

Tagelang große Todesangst

Hüseyin C. ist schon wieder zu Hause. Aber nicht zurück in seinem alten Leben wie erhofft. In seiner Wohnung steht jetzt ein mobiles Sauerstoffgerät. Auch er hat schlimme Wochen hinter sich. Wo er und seine Frau sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, das weiß der 50-Jährige nicht. Er sei auch immer vorsichtig gewesen, erzählt Hüseyin C., der mit drei Jahren aus der Türkei nach Deutschland kam und heute in einem Landkreis in der Region Stuttgart eine Firma für Gebäudemanagement betreibt. Alle arbeiteten mit Maske im Betrieb, sagt er, in jedem Firmenwagen gebe es Desinfektionsmittel.

Mit dem Impfen hatte es Hüseyin C. aber nicht sehr eilig. Die Coronamaßnahmen der Regierung fand er „fragwürdig, auch, wie sie das Impfen erzwingen wollten“. Die Zahl der Impfskeptiker in seinem Umfeld war und ist groß. Als er doch einen Impftermin beim Hausarzt gemacht hatte, wurde der krank. Schließlich ließ er sich den ersten Piks Ende August in einem Impfbus geben. Offenbar zu spät. Wenige Tage danach zeigten sich Coronasymptome: Gliederschmerzen, Fieber, starker Husten, wachsende Atemnot. Der 50-Jährige landete im Katharinenhospital (KH) des städtischen Klinikums in Stuttgart.

Fünf Tage auf der Intensivstation

„Das war ganz schlimm“, erzählt Hüseyin C. von seiner „permanenten Todesangst“. Bevor der Krankenwagen mit ihm nach Stuttgart abfuhr, verabschiedete er sich von seinen beiden erwachsenen Söhnen und von seiner Frau, die Corona schnell überstanden hat. Er fürchtete, dass er nicht mehr heimkommen würde. Fünf Tage lag er auf der Intensivstation, dabei war er vorher kerngesund. Zum Glück schlug bei ihm die Therapie mit einem Antikörper-Medikament gut an, anders als bei einem Mitpatienten. Aber noch ist seine Lunge, die zu etwa drei Viertel von der Corona-Entzündung betroffen war, so geschädigt, dass er schwer atmet und sich nur wenig belasten kann. „Ich habe Angst, dass das chronisch wird“, gibt er zu.

Appell an Freunde und Bekannte

Es sind zwei nicht unähnliche Covid-Fälle. Was die persönlichen Schlussfolgerungen der Betroffenen angeht, sind sie jedoch recht verschieden. Lucija B. kann sich trotz der wochenlangen Tortur nicht richtig von den ihr eingeredeten Ängsten gegenüber dem Impfen lösen. „Wahrscheinlich würde ich mich impfen lassen“, sagt die 76-Jährige. „Aber ich muss noch mal darüber nachdenken.“

Aufforderung zum Impfen

Ganz anders Hüseyin C. „Ich hätte das besser überstanden, wenn ich die vollständige Impfung gehabt hätte“, ist der 50-Jährige überzeugt. Jetzt wirbt er in seinem Umfeld: „Leute, ich hätte sterben können, bitte lasst euch impfen, lasst nicht so viel Zeit vergehen“, sagt der Unternehmer Freunden und Bekannten. Einige Erfahrungen, die er in der Pandemie gemacht hat, sieht er heute in anderem Licht. Bei neun Beerdigungen sei er seither gewesen, wegen Corona musste er „vier Freunde begraben – die waren alle gegenüber dem Impfen skeptisch“. Noch immer kenne er Menschen, die sich nicht impfen ließen und sehr nachlässig lebten. „Die dürfen sich dann nicht wundern“, findet Hüseyin C. „Diese Krankheit ist heimtückisch.“