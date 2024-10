Zwei Betrunkene in Weissach im Tal: Erst Unfall verursacht, dann im Auto eingeschlafen

Zwei Betrunkene in Weissach im Tal

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei am Sonntagfrüh in Weissach im Tal gerufen. Ein betrunkener 23-Jähriger hatte mit einem Audi eine Leitplanke gerammt und schlief dann tief und fest in seinem Auto.











Kurioser Vorfall am Sonntagmorgen in Weissach im Tal: Gegen 5.15 Uhr wurde die Polizei in die Welzheimer Straße zu einem Audi A6 gerufen, der durch einen Unfall beschädigt war. Laut Polizei schlief der 23 Jahre alte Fahrer tief und fest hinter dem Steuer und konnte seitens der Beamten erst geweckt werden, als diese die Seitenscheibe einschlugen und den Wagen öffneten. Auch sein Beifahrer soll tief und fest geschlafen haben. Der 23-Jährige hatte deutlich mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Er war zuvor von der Welzheimer Straße abgekommen, touchierte die Schutzplanken und fuhr bis zur Weissachstraße weiter. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten.