Zwei berühmte Stuttgarter: Ein Platz für ihn, eine Staffel für sie – wer waren Erwin und Helene Schoettle?

Wer sind die Menschen, denen in Stuttgart wichtige Plätze und Straßen gewidmet sind? Wir stellen Sie Ihnen vor. Zum Beispiel Erwin Schoettle, der vor 50 Jahren starb.
Erwin Schoettle und seine Frau Helene haben in Stuttgart große Spuren hinterlassen. Speziell Erwin Schoettle auch weit über die Stadt hinaus. Dass es dazu kommen konnte, hatte mit seiner Weitsicht zu tun. Das Leben des Namensgebers des Erwin-Schoettle-Platzes hätte auch anders verlaufen können, denn die Nazis, die er entschieden ablehnten, suchten mit Steckbrief nach ihm.