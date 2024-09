Ein 34-Jähriger hat am Sonntagmorgen von einem Dachfenster aus Ziegel auf die Friedrichstraße in Ludwigsburg geworfen. Damit löste er einen SEK-Einsatz aus.

Ein 34-Jähriger hat am Sonntagmorgen von einem Dachfenster aus Ziegel auf die Friedrichstraße in Ludwigsburg geworfen. Dabei beschädigte er unter anderem zwei Autos – und löste einen Einsatz von Feuerwehr und SEK aus.

Zwei geparkte Autos werden von Ziegelsteinen beschädigt

Die Einsatzkräfte waren morgens gegen 7 Uhr alarmiert worden, nachdem der Mann bereits einige Ziegel herabgeworfen und zwei geparkte Autos getroffen hatte. Die Friedrichstraße wurde zunächst abgesperrt, die Feuerwehr brachte vor Ort zudem ein Sprungkissen in Position, da die Gefahr bestand, dass der 34-Jährige auf das Dach klettern könnte. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos nahmen den Mann schließlich fest, wobei auch eine Drehleiter zum Einsatz kam.

Lesen Sie auch

Der 34-Jährige wurde in eine Psychiatrie gebracht, da er sich offenbar in einem Ausnahmezustand befand. Der Schaden an den Autos sowie am Hausdach wird auf insgesamt rund 25 000 Euro geschätzt. Die Friedrichstraße wurde schließlich gegen 10.30 Uhr wieder freigegeben.