Zwei Ausgaben geplant: Pumuckl bekommt eigene Show auf RTL

RTL plant eine neue Sendung mit dem rothaarigen Kobold. Zwei Ausgaben von "Die Pumuckl-Show" werden Ende Oktober in Köln aufgezeichnet. Details wie Moderation oder Gäste wurden noch nicht bekannt gegeben.
Der "Pumuckl"-Hype erreicht eine neue Dimension. Nach der erfolgreichen ersten Staffel von "Neue Geschichten vom Pumuckl" (2023), einer angekündigten zweiten Serienstaffel und dem für Ende Oktober geplanten Kinofilm legt RTL jetzt nach: Der Sender produziert eine eigene Show rund um den rothaarigen Kobold. Wie zunächst "Digitalfernsehen" meldete, werden im Oktober zwei Ausgaben von "Die Pumuckl-Show" in den EMG-Studios in Köln aufgezeichnet.