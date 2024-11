Zwei Auftritte am Wochenende geplant: Prinzessin Kate kehrt am Remembrance Day zu ihren Pflichten zurück

Prinzessin Kate (42) kehrt langsam, aber sicher zu ihren royalen Pflichten zurück: Wie mehrere britische Medien übereinstimmend berichten, wird die Ehefrau von Prinz William (42) am Wochenende an zwei Veranstaltungen zum Remembrance Day teilnehmen. Fraglich ist allerdings noch die Teilnehme von Königin Camilla (77).

Der Buckingham Palast gab demnach bekannt, dass Kate zum einen am Samstag das Festival of Remembrance in der Albert Hall mit ihrer Anwesenheit beehren werde. Zum anderen werde sie zusammen mit König Charles (75) und weiteren Mitgliedern des Königshauses an der Zeremonie zu Ehren der im Krieg Gefallenen am Kriegsdenkmal in Whitehall teilnehmen.

Teilnahme von Königin Camilla fraglich

Ob Königin Camilla ihren Ehemann Charles jedoch begleiten wird, ist noch ungewiss. Dem Palast zufolge leidet sie derzeit an einer Atemwegserkrankung und musste daher Anfang dieser Woche bereits einige Termine absagen. Sie hoffe jedoch sehr, bis zum Wochenende wieder gesund zu werden.

Kates Erscheinen gilt hingegen als fix: Den britischen Medien zufolge sind die kommenden Auftritte ein wichtiger Schritt bei ihrer langsamen Rückkehr ins öffentliche Leben als Ehefrau des britischen Thronfolgers. Seit Prinzessin Kate im März ihre Krebsdiagnose bekannt gegeben hatte, sind öffentliche Auftritte der dreifachen Mutter selten geworden. Im September hatte sie jedoch in einer Videobotschaft erklärt, dass ihre Chemotherapie abgeschlossen sei.

Anfang Oktober hatte sich Kate anschließend überraschend in der Öffentlichkeit gezeigt. Zusammen mit William besuchte sie unangekündigt die Stadt Southport, um sich dort mit den Familien der Opfer einer tragischen Messerattacke zu treffen, bei der mehrere Mädchen ums Leben kamen.

William spricht über "härtestes Jahr" seines Lebens

Vor wenigen Tagen hatte sich Prinz William erstmals während seines Südafrika-Aufenthalts öffentlich zum Gesundheitszustand seiner Frau zu Wort gemeldet. "Sie war das ganze Jahr über einfach unglaublich", sagte er laut "BBC" bei der Verleihung des Umweltpreises Earthshot. Trotz ihres kritischen Gesundheitszustands habe sie ihn immer unterstützt. Kate gehe es aktuell "wirklich gut", sie erhole sich zu Hause in Windsor von den Strapazen ihrer Behandlung.

In einem weiteren Statement in Südafrika bezeichnete William die letzten Monate im Rückblick als "das härteste Jahr" seines Lebens. "Zu versuchen, alles andere zu bewältigen und alles auf Kurs zu halten, war wirklich schwierig", antwortete er auf die Frage, wie er das für die Königsfamilie strapaziöse Jahr empfunden habe.

Stolz auf Kate und Charles

Der Palast hatte zunächst im Februar 2024 öffentlich gemacht, dass bei Williams Vater Charles eine Krebserkrankung diagnostiziert worden war. Der britische König hatte direkt mit einer Behandlung begonnen und öffentliche Termine abgesagt. Nur wenige Wochen später wurde dann bekannt gegeben, dass auch Kate an Krebs erkrankt sei.

"Ich bin so stolz auf meine Frau, ich bin stolz auf meinen Vater", sagte William in Südafrika. Die beiden hätten die schwierige Situation gemeistert. "Aber von einem persönlichen, familiären Standpunkt aus gesehen, war es brutal."