Zwei angefahrene Fußgänger: Notzingen: Fahrer in Psychiatrie eingeliefert

Der 60-Jährige, der am Mittwochabend in der Notzinger Straße im Notzinger Ortsteil Wellingen zwei Fußgänger angefahren haben soll, wurde in die forensische Abteilung eines Zentrums für Psychiatrie eingeliefert. Das teilen die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das auch für den Landkreis Esslingen zuständige Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Der Mann sei am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt worden. Der Haftrichter habe den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Unterbringungsbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. Der 60-Jährige war nach Polizeiangaben bisher nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Die Unterbringung in einem Zentrum für Psychiatrie erfolge, weil Hinweise auf eine psychische Erkrankung vorlägen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen dauern aber weiter an.

Lesen Sie auch

Die beiden Fußgänger wurden lebensgefährlich verletzt. Foto: SDMG

Am Mittwochabend waren ein 43 Jahre und ein 44 Jahre alter Fußgänger auf dem Gehweg angefahren und dadurch schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfall soll von dem 60-Jährigen verursacht worden sein. Im Polizeibericht ist von einem „psychischen Ausnahmezustand“ und einem „verwirrten Eindruck“ des Mannes die Rede. Zudem bestehe der Verdacht, dass das Anfahren der beiden Fußgänger möglicherweise absichtlich erfolgt sein könnte. Zwischen dem Tatverdächtigen und den beiden verletzten Personen hätten nach bisherigen Ermittlungen keine Verbindungen bestanden. Beide Fußgänger wurden mit zunächst lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, befinden sich aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht mehr in Lebensgefahr.

60-Jähriger soll auch mehrere Fahrzeuge gerammt haben

Der 60-Jährige soll am Mittwochabend gegen 18 Uhr mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Hofeinfahrt in die Notzinger Straße eingefahren sein, um in Richtung Notzingen weiterzufahren. Beim Vorwärtsfahren erfasste er mit seinem Wagen die beiden Fußgänger von hinten, die auf dem Fußweg ebenfalls in Richtung Notzingen unterwegs waren. Der Mann touchierte außerdem drei geparkte Fahrzeuge. Sie wurden durch die Wucht des Aufpralls auf zwei weitere parkende Autos aufgeschoben. Der Fahrer stieg laut Polizei aus seinem Auto aus und wollte wohl zu Fuß weglaufen. Doch ein Zeuge habe ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten.

Die Sachschäden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 51 000 Euro. Die Notzinger Straße musste für die Unfallaufnahme, zur Spurensicherung und zur Reinigung der Fahrbahn bis etwa 1.45 Uhr gesperrt werden. Der Führerschein des Mannes und sein Wagen wurden beschlagnahmt.