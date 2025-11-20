Zweckverband kontert: Nach Stadtbahn-Entscheidung –Frust und drohender Schadensersatz

Die Zweckverbandsspitzen Michael Ilk und Jens Hübner sind nach dem Beschluss für die Lucie-Mini-Variante sauer. Die Entscheidung sei kurzsichtig – und letztendlich sinnlos.
Sie hatten in den vergangenen Monaten leidenschaftlich für die Zukunft der Stadtbahn gekämpft – am Mittwochabend folgte aber der Rückschlag. Nach einer denkwürdigen Ludwigsburger Gemeinderatssitzung wirkte Michael Ilk, Geschäftsführer des Zweckverbands Stadtbahn, sichtbar konsterniert. Jens Hübner, stellvertretender Verbandsvorsitzender und Bürgermeister von Markgröningen, reagierte deutlich schärfer: Der Stil der Stadtverwaltung sei eine Zumutung und die Debatte habe komplett an der Realität vorbeigezielt.