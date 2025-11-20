Zweckverband kontert: Nach Stadtbahn-Entscheidung –Frust und drohender Schadensersatz

Die Zweckverbandsspitzen Michael Ilk und Jens Hübner sind nach dem Beschluss für die Lucie-Mini-Variante sauer. Die Entscheidung sei kurzsichtig – und letztendlich sinnlos.

Sie hatten in den vergangenen Monaten leidenschaftlich für die Zukunft der Stadtbahn gekämpft – am Mittwochabend folgte aber der Rückschlag. Nach einer denkwürdigen Ludwigsburger Gemeinderatssitzung wirkte Michael Ilk, Geschäftsführer des Zweckverbands Stadtbahn, sichtbar konsterniert. Jens Hübner, stellvertretender Verbandsvorsitzender und Bürgermeister von Markgröningen, reagierte deutlich schärfer: Der Stil der Stadtverwaltung sei eine Zumutung und die Debatte habe komplett an der Realität vorbeigezielt.

Der Beschluss des Ludwigsburger Gemeinderats, nur noch eine Mini-Variante der Stadtbahn umzusetzen und alle Trassen durch das Stadtgebiet einzustampfen, ist eine herbe Niederlage für den Zweckverband, den Landkreis und die beteiligten Kommunen. Sie alle hatten auf ein größeres Bahnnetz gehofft – und bereits Geld investiert.

Gordischer Knoten entstanden

Michael Ilk gab sich direkt nach der Entscheidung gefasst. „Ich danke zuerst den Stadträten, die sich bis zum Schluss für die Stadtbahn eingesetzt haben.“ Gleichzeitig kritisierte er, dass Nachhaltigkeit in der Debatte kaum eine Rolle gespielt habe. Aus seiner Sicht agierten Stadt und Gemeinderat kurzsichtig: Angesichts der großen finanziellen und organisatorischen Herausforderungen müsse man „in längeren Zyklen“ denken. Die Stadtbahn sei ein Projekt für Generationen.

Zu möglichen Folgen für den Zweckverband – etwa einem Austritt von Remseck oder Schadensersatzforderungen – wollte Ilk sich nicht äußern. „Die Stadt Ludwigsburg und eine Gemeinderatsmehrheit haben einen gordischen Knoten zusammengeflochten“, sagte er. Diesen wolle er nun „entwirren, aber nicht zerschlagen“.

Deutlich emotionaler reagierte Markgröningens Bürgermeister Jens Hübner. In der Debatte hätten aus seiner Sicht wichtige Informationen gefehlt, teils sei mit falschem Grundwissen argumentiert worden. Besonders die Diskussion um das sogenannte Gleis 7 ärgere ihn.

Die Stadtverwaltung hatte kürzlich eine Zukunftsvision vorgestellt, in der die Stadtbahn am Gleis 7 am Franck-Areal halten könnte. Die Kosten dafür sind unklar. Für Ludwigsburgs OB Matthias Knecht ist Gleis 7 die Lösung für Barrierefreiheit. Am ebenfalls diskutierten Gleis 6 wäre sie nicht gegeben.

Hübner betont jedoch: Gleis 7 sei keine praktikable Lösung. Die Bahn habe deutlich gemacht, dass dieses nur über andere, stark befahrene Gleise erreicht werden könne, was den gesamten Verkehr im Bahnhof erheblich behindern würde.

Jetzt geht es um Schadensersatz

Er und andere Vertreter des Zweckverbands hätten in der Sitzung gerne dazu Stellung bezogen. Von der Stadt sei dies aber nicht erwünscht gewesen, sagt Hübner. Das lasse tief blicken.

„Es geht für mich einfach nicht, dass ein Mitglied eines Zweckverbands so aus der gemeinsamen Linie ausschert“, betont er. Alle anderen Partner hätten sich einem gemeinsamen Ziel verpflichtet – die Stadt Ludwigsburg könne eine solche Entscheidung nicht im Alleingang treffen. „Das Mindeste wäre gewesen, Gegenvorschläge einzubringen oder einen Kompromiss zu suchen.“ Nun werde ein Großteil der Zweckverbandsmitglieder in eine Lage gezwungen, die sie nie wollten.

Auch Hübner äußerte sich nicht zur ungewissen Zukunft des Verbandes, kündigte jedoch an: Schadensersatzforderungen an die Stadt Ludwigsburg werden ein Thema werden.