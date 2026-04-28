Zwanzig Jahre steuerfrei: Türkei will Steuerparadies werden

Die Golf-Staaten haben für Investoren an Attraktivität verloren. In diese Lücke drängt nun Istanbul und will Ausländer mit Steuersenkungen locken. Kritiker haben Zweifel.
Zwanzig Jahre lang steuerfrei leben auf der „Insel der Stabilität“: Die Türkei will Ausländer mit drastischen Steuersenkungen ins Land locken und türkische Staatsbürger im Ausland bewegen, in die Heimat zurückzukehren. Präsident Recep Tayyip Erdogan will die Türkei mit einem steuerlichen Maßnahmenbündel besonders für Investoren und Einzelpersonen attraktiv machen, die bisher in den arabischen Golf-Staaten lebten und jetzt wegen des Iran-Krieges eine neue Oase suchen. Zudem verspricht sich Erdogan einen Schub für die Wirtschaft vor den nächsten Wahlen in anderthalb Jahren. Kritiker haben Zweifel.