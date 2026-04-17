Die Wohnung in Stuttgart wirkt von außen unscheinbar. Doch was sich hinter der Tür verbirgt, erzählt von Überforderung und Verwahrlosung. Unterwegs mit einem Gerichtsvollzieher.
Er klingelt. Erst einmal, dann noch ein zweites und ein drittes Mal. Er klopft laut an die weiße Wohnungstüre. Es bleibt still dahinter. „Peschla, Gerichtsvollzieher. Machen Sie auf“, ruft er. Wieder nur Stille. Adrian Peschla, 36, nimmt den Schlüssel, der ihm vorliegt, und schließt die Türe auf. Er öffnet sie und ruft noch einmal in die Drei-Zimmer-Wohnung hinein. Sein Ruf klingt dumpf, wie er so auf Stapel an Papier, Müllsäcke und hunderte von leeren Pappkaffeebechern trifft. Die Wohnung ist leer – und doch überbordend voll.