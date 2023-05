1 Die Polizei hat Zuhälter in Heilbronn festgenommen, die mutmaßlich Frauen zur Prostitution zwangen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Rolf Kremming/IMAGO/rolf kremming

Die Polizei hat in Heilbronn einen Prostitutionsring zweier Banden zerschlagen. Den Zuhältern wird vorgeworfen, Frauen misshandelt und zur Prostitution gezwungen zu haben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Polizisten haben zwei skrupellose bulgarische Banden in Heilbronn ausgehoben. Die Verhafteten sollen in der Hafenstraße einen Prostitutionsring aufgebaut haben. Schon im Januar und März waren deshalb zwei Männern im Alter von 31 und 37 Jahren festgenommen worden. Dies teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Den Männern wird vorgeworfen, Frauen zur Prostitution gezwungen und diese sogar körperlich misshandelt zu haben. So soll der 31-Jährige eine Frau mehrere Tage lang eingesperrt haben.