Bei den Proben für ihre neue Show hat sich Helene Fischer verletzt. Der Start ihrer „Rausch"-Tournee musste daher verschoben werden. Betroffen sind die Auftritte in Bremen und Köln. Was ist mit den Konzerten in der Stuttgarter Schleyerhalle?









Helene Fischer macht Zwangspause: Nach Angaben des Tourneeveranstalters Live Nation hatte die Sängerin am Sonntag, 19. März 2023, bei Proben einen Unfall und erlitt eine Rippenfraktur. Daher mussten die Shows in Bremen und Köln verschoben werden. Betroffen sind drei Konzerte an der Weser (21., 22., 23. März) sowie sieben Auftritte in der Domstadt (25. März bis 2. April).

Des einen Pech, des anderen Glück

Von Fischers Malheur profitiert übrigens der Eishockey-Club Kölner Haie. Die Lanxess Arena in Köln steht nun für ein mögliches sechstes Spiel im Playoff-Viertelfinale der Haie gegen Adler Mannheim am 26. März doch zur Verfügung. Bisher waren die Verantwortlichen der Kölner Haie davon ausgegangen, das Heimspiel im möglichen sechsten Spiel der „Best-of-seven“-Serie in Krefeld austragen zu müssen. Manchmal seien „höhere Mächte am Werk“, schrieb die 38-jährige Sängerin („Atemlos“) in einer persönlichen Stellungnahme an ihre Fans bei Instagram. „Wir müssen daher schweren Herzens die Premiere verschieben (...). Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich los geht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt. “

Bisher sind die nach Ostern 2023 geplanten Auftritte noch nicht abgesagt worden. Nach jetzigem Stand soll die Premiere der „Rausch“-Tour am 11. April in Hamburg stattfinden. Nach fünf Konzerten in der Hansestadt stehen je fünf Auftritte in Dortmund und Leipzig im Tourneekalender. Vom 2. bis zum 7. Mai gastiert Helene Fischer dann ebenfalls fünf Abende in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Da diese Termine mehr als sechs Wochen nach dem Unfall liegen sieht es für die Shows in Stuttgart gut aus. Eine gebrochene Rippe heilt in den meisten Fällen von selbst. Die Genesung kann vier bis sechs Wochen dauern.

Auf Fischers Instagram-Seite drückten Anhänger ihre Hoffnung aus, dass die anderen geplanten Auftritte nicht abgesagt werden müssen. Sie sollte sich fürs Auskurieren aber die nötige Zeit nehmen, damit sie dann „voller Spaß und ohne Schmerzen“ über die Bühne gehen könne.

Die Fans drücken ihr Mitgefühl aus

Die „Rausch“-Tour hat Helene Fischer mit der Akrobatikgruppe Cirque du Soleil erarbeitet. Sie war zuletzt 2018 auf Tournee gewesen. Nach einer Babypause kehrte sie 2022 auf die Bühne zurück und gab in München ihr bislang größtes Konzert vor etwa 130 000 Fans. Die Tournee 2023 umfasst insgesamt 71 Konzerte, rund 700 000 Fans können dabei sein.

Neue Termine in Bremen seien vom 10. bis 12. Mai, in Köln vom 25. August bis 2. September. „Sämtliche Eintrittskarten für die Konzerte behalten ihre Gültigkeit“, hieß es.