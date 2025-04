Zwangskauf des EnBW-Wohngebiets am Stöckach?

Prozess um Messerangriff in Stuttgart Es bleiben einige Ungereimtheiten – Tatmesser ohne verräterische Spuren

Der Prozess um den Messerangriff in der oberen Königstraße im Sommer 2024 wird wohl in die Verlängerung gehen – bis in den Juni hinein. Was lässt sich den drei Brüdern eines polizeibekannten Familienclans bei der Tat mit drei Verletzten nachweisen?