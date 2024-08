Zwangsarbeiter in Kornwestheim: Gedenken an 3000 Zwangsarbeiter im Dritten Reich – auch bei Salamander

1 Etwa 2000 Zwangsarbeiter hat Salamander im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Foto: /Werner Kuhnle

Tausende Gefangene mussten in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) während des Zweiten Weltkriegs arbeiten. Das soll nun endlich eine Stele am Rathaus zeigen. Warum dies erst so viele Jahrzehnte nach Kriegsende geschieht.











Link kopiert



Das Kapitel der Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg beim Kornwestheimer Vorzeigeunternehmen Salamander ist kein ganz leichtes. Eine Unternehmenschronik aus dem Jahr 1958 hatte das Thema komplett außen vor gelassen. Die Stolpersteininitiative hat nun aber die Verwaltung und den Gemeinderat für ein Projekt gewinnen können, das die Schicksale eben jener Zwangsarbeiter an prominenter Stelle in den Fokus rückt. Künftig soll eine Stele am Eingang des Rathauses an die tausenden Zwangsarbeiter während der Nazi-Herrschaft in Kornwestheim erinnern.