Vorwurf des versuchten Totschlags - 32-Jähriger in Untersuchungshaft

1 Der Mann befindet sich mittlerweile in U-Haft. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 32 Jahre alter Mann aus Zuzenhausen soll versucht haben, seine Frau zu erwürgen. Ihr gelang die Flucht, der Mann sitzt mittlerweile in U-Haft.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Mann soll am Donnerstag versucht haben, seine Frau zu erwürgen. Der 32-Jährige aus Zuzenhausen im Rhein-Neckar-Kreis sitzt nun in Untersuchungshaft, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei vom Freitag hieß. Neben versuchtem Totschlag wird ihm ebenfalls gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.