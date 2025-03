Zuzenhausen im Rhein-Neckar-Kreis: Unfall bei Hoffenheim-Nachwuchszentrum – Kind in Klinik

Unfall bei Hoffenheim-Nachwuchszentrum – Kind in Klinik

1 Ein Rettungshubschrauber brachte den Neunjährigen mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Seine Foto: dpa/Daniel Karmann

In der Nähe des Nachwuchszentrums des Fußballvereins TSG Hoffenheim kommt es zu einem schweren Unfall. Die Mutter kommt mit Prellungen davon - ihre beiden Kinder trifft es schwerer.











Bei einem Unfall in Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Kinder im Alter von 3 und 9 Jahren schwer verletzt worden. Die beiden wollten nach Polizeiangaben gerade zusammen mit ihrer Mutter ins Auto steigen, als ein SUV-Fahrer auf einem Parkplatz die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den geparkten Wagen der Familie fuhr. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Nachwuchstrainingszentrums des Fußballvereins TSG Hoffenheim.