„Zuzahlungen sollen 15 Euro kosten“ - müssen Patienten blechen?

Gesundheitsministerin Warken erwägt 50 Prozent höhere Zuzahlungen für Medikamente, Physiotherapie oder Klinik. Chronisch Kranke und Opposition kritisieren die Pläne.
Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) steht unter finanziellen Druck. Demografischer Wandel und steigende Behandlungskosten sorgen für eine drohende Finanzierungslücke im kommenden Jahr. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) und andere Politiker in Berlin erwägen nun eine stärkere finanzielle Beteiligung der Patientinnen und Patienten, um Beitragssteigerungen ab Januar zu verhindern. Stark betroffen wäre insbesondere die Physiotherapie.