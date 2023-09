1 Neue Bewohner in der Terra Australis: Goldene Fuchskusus. Foto: Wilhelma Stuttgart

Die Australienwelt hat neue Bewohner im Nachtbereich. Drei Beuteltiere, die nach Sternen benannt sind.









Das nächtliche Outback der Terra Australis ist jetzt in der Wilhelma um drei leuchtende Sterne reicher: Sirius, Canopus und Spica. So heißen die drei Beuteltiere, die jetzt im Nachtbereich bei den Bürstenschwanz-Rattenkängurus eingezogen sind. Das Trio ist benannt nach den drei hellsten Himmelskörpern am südlichen Sternenhimmel. Die Besucher dürfen über die goldene Fellfärbung staunen, die bei den Fuchskusus in der Mondscheinatmosphäre besonders zur Geltung kommt. Sie sind so hell, weil ihnen dunkle Pigmente fehlen.