Zuvor sollen Schüsse gefallen sein: Brand in München - Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr

Ein Einfamilienhaus in München brennt, Polizei und Feuerwehr rücken zu einem Großeinsatz aus, die Hintergründe sind bislang ungeklärt.

Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Bei der Feuerwehr war am frühen Morgen um 4.41 Uhr ein Notruf eingegangen, Anwohner im Stadtteil Lerchenau im Norden der bayerischen Landeshauptstadt hörten zudem „Knallgeräusche“, wie die Polizeisprecherin sagte. Eine Anwohnerin berichtete von einer beißenden Rauchwolke.

Es kam deswegen zu größeren Verkehrsbehinderungen, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Polizei findet Verletzten in der Nähe des Tatorts

Die Polizei hat einen verletzten Menschen an einem See unweit eines brennenden Einfamilienhauses gefunden. Ob ein Zusammenhang mit dem Brand besteht, ist jedoch nach Angaben einer Polizeisprecherin noch nicht geklärt.

Die „Bild“-Zeitung berichtete, Ermittler hätten auch einen Toten gefunden, eine offizielle Bestätigung dafür gab es nicht.