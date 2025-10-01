Zuvor sollen Schüsse gefallen sein: Brand in München - Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr

Ein Einfamilienhaus in München brennt, Polizei und Feuerwehr rücken zu einem Großeinsatz aus, die Hintergründe sind bislang ungeklärt.
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Bei der Feuerwehr war am frühen Morgen um 4.41 Uhr ein Notruf eingegangen, Anwohner im Stadtteil Lerchenau im Norden der bayerischen Landeshauptstadt hörten zudem „Knallgeräusche“, wie die Polizeisprecherin sagte. Eine Anwohnerin berichtete von einer beißenden Rauchwolke.