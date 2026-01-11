Zutiefst schockiert: Vera Int-Veen steht Freundin Andrea Plewig nach Silvester-Drama bei

Erst Brustkrebs und jetzt auch noch ein dramatischer Unfall zu Silvester: Moderatorin Andrea Plewig macht schlimme Zeiten durch. Sie kann jedoch auf die Hilfe ihres Freundeskreises zählen, zu dem auch Vera Int-Veen gehört.
Schock für Astro-TV-Moderatorin Andrea Plewig (55): Sie wurde zu Silvester bei einem Raketen-Unfall so schwer am Auge verletzt, dass sie wohl auf der linken Seite für immer blind bleiben wird. Unterstützung bekommt sie in dieser schweren Zeit einmal mehr von ihrer besten Freundin Vera Int-Veen (58).