Zutiefst schockiert: Vera Int-Veen steht Freundin Andrea Plewig nach Silvester-Drama bei

Erst Brustkrebs und jetzt auch noch ein dramatischer Unfall zu Silvester: Moderatorin Andrea Plewig macht schlimme Zeiten durch. Sie kann jedoch auf die Hilfe ihres Freundeskreises zählen, zu dem auch Vera Int-Veen gehört.

Schock für Astro-TV-Moderatorin Andrea Plewig (55): Sie wurde zu Silvester bei einem Raketen-Unfall so schwer am Auge verletzt, dass sie wohl auf der linken Seite für immer blind bleiben wird. Unterstützung bekommt sie in dieser schweren Zeit einmal mehr von ihrer besten Freundin Vera Int-Veen (58).

Vera Int-Veen will "viel gute Energie" vermitteln Für Andrea Plewig, die im Sommer 2024 die Diagnose Brustkrebs erhielt, beginnt das neue Jahr alles andere als gut. Sie wollte eigentlich nur ein paar Raketen steigen lassen, aber die Druckluft vor der Explosion traf sie ins Gesicht, weshalb sie ihr linkes Auge verloren hat. "Wir hatten nur ein paar Raketen und drei Batterien. Alles gut vorbereitet, ausgepackt, Zündschnüre freigelegt, die Kinder in sicherer Entfernung", erzählte sie in einem Video auf Instagram, dass sie sich eigentlich auf der sicheren Seite wähnte. Sie fordert in dem Beitrag auch ein Verbot von Feuerwerk und hat eine entsprechende Petition unterzeichnet.

Der dramatische Zwischenfall ist nicht nur für die Betroffene selbst ein Schock, auch ihre beste Freundin leidet mit. "Als ich von Andreas schlimmem Unfall gehört habe, war ich zutiefst schockiert und habe einfach nur noch funktioniert", betonte Moderatorin Vera Int-Veen in einem Interview mit RTL. Auf Instagram hatten sich die Frauen noch kurz vor der verhängnisvollen Nacht glücklich zusammen gezeigt und verkündet, dass sie für 2026 viele Pläne schmieden.

Nun sichert Vera Int-Veen ihrer Freundin Unterstützung zu: "Nicht nur meine Frau und ich, sondern unser gesamter Freundeskreis sind für Andrea da. Wir alle haben sie in den letzten anderthalb Jahren durch ihre Krebserkrankung begleitet und auch jetzt gehen wir gemeinsam durch die schwere Zeit." Es sei jetzt wichtig, "einfach zu machen, da zu sein und viel gute Energie zu vermitteln".

Vera Int-Veen fordert Böllerverbot für private Haushalte

Sie selbst kämpfe bereits seit Jahren "für ein Böllerverbot in privaten Haushalten und hoffe, dass sich da schnellstmöglich etwas ändert". Vera Int-Veen appelliert: "Feuerwerk und Böller sind gefährlich, es gibt immer ein Risiko und die Folgen sind einfach immens." Sie feuere schon seit mehr als 20 Jahren "weder Raketen noch Böller an Silvester" ab.