Zustimmung zum Koalitionsvertrag: Miersch: „Große Rückendeckung“ der SPD-Basis für Koalition

Nach SPD-Mitgliedervotum Zukunft von Parteichefin Saskia Esken weiter offen

Nach dem SPD-Mitgliedervotum zum Koalitionsvertrag ist die Zukunft von Ko-Parteichefin Saskia Esken weiter offen. Sie vertritt den linken Parteiflügel und ist in der SPD umstritten, am Umgang mit ihr gibt es in der Partei aber auch Kritik.