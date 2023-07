1 Ex-US-Präsident Donald Trump traf Putin 2018 in Finnland Foto: dpa/Pablo Martinez Monsivais

Washington - Tucker Carlson und Laura Ingraham geben sich alle Mühe, im Abendprogramm auf FOX „News“ die Lücke zu füllen, die das Ende des russischen Propaganda-Senders „RT“ in den USA hinterlassen hat. Während Carlson täglich in der Woche vor mehr als vier Millionen Zuschauern zur besten Sendezeit Entschuldigungen für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sucht, zieht Ingraham in ihrer Show über den „armseligen“ Woldomir Selenskyj her.