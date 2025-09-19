Zustieg auch im Kreis Ludwigsburg: Roter Flitzer – Nostalgie auf dem Weg zum Wasen

Der Rote Flitzer fährt am 30. September zum Cannstatter Wasen und später auch wieder zurück. Der Schienenbus hält unter anderem im Kreis Ludwigsburg.

Ein Besuch des Volksfestes auf dem Cannstatter Wasen – dafür nehmen Schwaben schon mal weitere Anreisen in Kauf. Unterhaltsam könnte aber schon der Weg dorthin bei einer Fahrt mit dem Roten Flitzer werden. Der nostalgische Schienenbus geht am Dienstag, 30. September, von Heilbronn aus auf die Reise. Er hält dabei unter anderem an drei Bahnhöfen im Kreis Ludwigsburg: in Bietigheim-Bissingen, Ludwigsburg und Kornwestheim.

Auf die Idee für eine solche Fahrt kam der Förderverein Schienenbus. Er will die Erinnerung an die einst 1500 verkehrenden Wagen hochhalten. Dazu dient nun auch die Fahrt zum Volksfest in Stuttgart. Zehn Euro kosten Hin- und Rückfahrt mit einem „konkurrenzlosen Panoramablick“ durch die Rundumverglasung, teilt der Verein mit.

Am Ziel wartet das Volksfest mit seiner besonderen Stimmung. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Fotografieren und Filmen sind während der Zugfahrt erlaubt – nur selbst mitgebrachte Speisen und Getränke dürfen nicht im Schienenbus konsumiert werden. Stattdessen gebe es ein Angebot des Vereins, unter anderem mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken sowie Snacks, wie etwa Erdnüssen oder Mini-Brezeln.

Nach der Fahrt geht es ins Festzelt Göckelesmaier

Auf dem Volksfest erwartet die Fahrgäste das Festzelt vom Göckelesmaier. Es ist, so schreibt der Förderverein, „seit Jahrzehnten bekannt für seine herzliche schwäbische Atmosphäre und seine gute Stimmung“. Schneller Einlass dort mit Reservierung sei um 17.30 Uhr. Bei der Buchung kann man für zusätzliche 15 Euro ein Bier und ein halbes Hähnchen vorbestellen.

Los geht es an dem Dienstag um 15.41 Uhr vom Heilbronner Bahnhof aus. Im Kreis Ludwigsburg können Gäste um 16.12 Uhr in Bietigheim-Bissingen, um 16.24 Uhr in Ludwigsburg und um 16.31 Uhr in Kornwestheim zusteigen. Die Ankunft ist für 16.58 Uhr am Bahnhof in Bad Cannstatt vorgesehen.

Die Rückfahrt beginnt nach 21 Uhr am Bahnhof in Bad Cannstatt

Die Rückfahrt vom Cannstatter Bahnhof beginnt um 21.13 Uhr. Die weiteren Stationen: Kornwestheim um 21.43 Uhr, Ludwigsburg um 21.50 Uhr und Bietigheim-Bissingen um 22.06 Uhr. Wer noch weiterfährt, gelangt um 22.24 Uhr nach Lauffen und um 22.37 Uhr zurück nach Heilbronn.