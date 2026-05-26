Nach Bekanntwerden ihrer Anschuldigungen gegen Christian Ulmen hat sich bei Collien Fernandes kein einziger männlicher Politiker gemeldet - nur Politikerinnen. Das verriet sie jetzt in einem Interview.
Collien Fernandes (44) hat nach der öffentlichen Debatte um ihre Anzeige gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) eine bemerkenswerte Beobachtung gemacht. Sie erhielt viel Zuspruch für ihre Enthüllungen, doch männliche Politiker meldeten sich im Anschluss nicht bei ihr. "Ich wurde von Politikerinnen kontaktiert. Es gab tatsächlich keinen einzigen männlichen Politiker, der mich kontaktiert hat", sagte Fernandes in der RTL-Sendung "Nachtjournal Spezial".