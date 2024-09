Zuspielerin zieht sich Kreuzbandriss zu: Das sagt Kim Renkema zum Pech des SSC Palmberg Schwerin

1 Was für ein Unglück! Vedrana Jaksetic erleidet in der Stuttgarter Porsche-Arena einen Kreuzbandriss. Foto: Imago//Sandy Dinkelacker

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben das Duell um den Supercup gewonnen, in dem sich Vedrana Jaksetic erneut einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Die MTV-Sportdirektorin äußert sich zum Pech der Kroatin.











Erneut endete ein Auswärtsspiel in Stuttgart für Volleyballerin Vedrana Jaksetic mit einer fatalen Diagnose. Im November 2022 zog sich die Zuspielerin des VfB Suhl im Pokal-Viertelfinale in der Scharrena ihren ersten Kreuzbandriss im linken Knie zu. Sie kämpfte sich wieder zurück, wechselte in diesem Sommer nach Schwerin – und fällt nun wieder für den Rest der Saison aus. Denn im Duell um den Supercup zwischen Allianz MTV Stuttgart und dem SSC Palmberg Schwerin ist das Kreuzband im linken Knie der Kroatin erneut gerissen. „Das ist ein großes Unglück, das man niemandem wünscht“, sagt MTV-Sportdirektorin Kim Renkema, „ich fühle mit dem Verein, vor allem aber mit der Spielerin. Ich hoffe nicht, dass diese schlimme Verletzung das Ende ihrer Karriere bedeutet.“