Zusatzshows in Stuttgart: Apache 207 kommt im September erneut in die Schleyerhalle
Feurig mit Flugzeug: Apache 207 im Dezember 2025 Foto: Imago/Funke Foto Services

Der Rapper und Sänger Apache 207 gibt im September zwei weitere Konzerte in der Stuttgarter Schleyerhalle. Er bringt auch wieder sein Flugzeug als spektakuläres Bühnenbild mit.

Nachdem Apache 207 im Dezember 2025 vier ausverkaufte Konzerte in der Stuttgarter Schleyerhalle gegeben hat, kommt er dieses Jahr für zwei Zusatzshows am 18. und am 19. September abermals in Stuttgarts größte Halle: „Statt sich auf dem bisherigen Erfolg auszuruhen, entscheidet sich Apache 207 bewusst für eine weitere Runde Live-Shows im Herbst 2026“, teilt Sony Music mit. Seine Zusatzshow-Tournee durch neun deutsche Städte beginnt am 11. September in Hannover und endet nach Stationen unter anderem in Berlin, Stuttgart, Mannheim und Frankfurt am 12. Oktober in Hamburg.

 

Anfang Dezember brachte der Mannheimer Rapper und Sänger, der eigentlich Volkan Yaman heißt, außer einer vierköpfigen Band auch ein ausgewachsenes Flugzeug mit in die Schleyerhalle, auf dessen Rumpf und auf dessen Tragflächen er bemerkenswerte Wegstrecken zurücklegte. Mit souveräner Selbstverständlichkeit sang er in seinem größten Hit „Komet“ auch Udo Lindenbergs Part. Nach einem Streifzug durch sein musikalisches Schaffen der vergangenen fünf Jahre beendete er das von seinen Fans bejubelte Konzert nach zwei Stunden mit seinem ersten Hit „Roller“.

Sony Music verspricht nun, dass Apache 207 „erneut mit seinem spektakulären Flugzeug-Setup“ auf Tournee geht. Der Vorverkauf startet am Freitag, 6. Februar, um 15 Uhr über www.eventim.de.

 