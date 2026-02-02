Zusatzshows in Stuttgart: Apache 207 kommt im September erneut in die Schleyerhalle

1 Feurig mit Flugzeug: Apache 207 im Dezember 2025 Foto: Imago/Funke Foto Services

Der Rapper und Sänger Apache 207 gibt im September zwei weitere Konzerte in der Stuttgarter Schleyerhalle. Er bringt auch wieder sein Flugzeug als spektakuläres Bühnenbild mit.











Nachdem Apache 207 im Dezember 2025 vier ausverkaufte Konzerte in der Stuttgarter Schleyerhalle gegeben hat, kommt er dieses Jahr für zwei Zusatzshows am 18. und am 19. September abermals in Stuttgarts größte Halle: „Statt sich auf dem bisherigen Erfolg auszuruhen, entscheidet sich Apache 207 bewusst für eine weitere Runde Live-Shows im Herbst 2026“, teilt Sony Music mit. Seine Zusatzshow-Tournee durch neun deutsche Städte beginnt am 11. September in Hannover und endet nach Stationen unter anderem in Berlin, Stuttgart, Mannheim und Frankfurt am 12. Oktober in Hamburg.