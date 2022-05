1 Von Samstag an kann man sich das Neun-Euro-Ticket über die App der Stuttgarter Straßenbahnen bereits auf sein Handy laden. Foto: SSB AG

Wer möchte, kann sich das günstige Monatsticket für den Nahverkehr in Deutschland schon jetzt sichern. Gültig ist es ab Juni.















Link kopiert

Vom 1. Juni an kostet die monatliche Fahrt im Nahverkehr in ganz Deutschland nur neun Euro. Der Bund will mit der drei Monate dauernden Fahrpreis-Aktion die Bürger von den stark gestiegenen Energiekosten entlasten, einen Sparanreiz setzen und für die Verkehrsunternehmen und Verbünde neue Kunden gewinnen. Dafür setzt er 2,5 Milliarden Euro ein.

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB AG) bieten das Neun-Euro-Ticket bereits ab diesem Samstag im Vorverkauf an. Zunächst kann es ausschließlich online über die SSB-App und die App des Verkehrsverbundes Stuttgart (VVS), aber auch als Print-Ticket auf der Homepage der SSB (ssb-ag.de) erworben werden. Spätestens vom 1. Juni an sind dann auch die SSB-Automaten, die Kundenzentren und die Verkaufsstellen auf das neue Ticket eingerichtet beziehungsweise mit den Fahrscheinen versorgt. „Im Sommer wollen wir in den Automaten und im digitalen Vertrieb außer dem Neun-Euro-Ticket keine Wochen- oder Monatstickets anbieten, um unseren Fahrgästen die Orientierung zu erleichtern“, erläutert SSB-Vorstand Mario Laube. Einzel- und Tagestickets seien jedoch im Sommer online wie auch am Automaten Teil des Angebots.

Auch Stammkunden profitieren

Das Neun-Euro-Ticket gilt für einen Kalendermonat, die Aktion läuft Ende August aus. Wer sich danach für Bus und Bahn entscheidet, für den hat der städtische Verkehrsbetrieb ein kleines Bonbon, eine gewisse Hamstermentalität wird allerdings vorausgesetzt: „Wer den öffentlichen Nahverkehr weiter mit einem neu abgeschlossenen Abo nutzen möchte, kann sich den Preis der erworbenen Neun-Euro-Tickets auf das Abo anrechnen lassen“, sagt Laube. Maximal sind also 27 Euro Ersparnis möglich. Voraussetzung ist, dass das Neun-Euro-Ticket über einen Verkaufskanal der SSB oder die VVS mobil-App erworben wurde und das Abo bei der SSB abgeschlossen wird. „Bewahren Sie Ihre Neun-Euro-Tickets also erst mal noch bis zum Herbst auf“, rät Laube.

Lesen Sie aus unserem Angebot: 9-Euro-Ticket in der Region Stuttgart – Alles Wissenswerte rund um das Sommerangebot

Auch die Stammkunden profitieren von der Neun-Euro-Regelung. Abonnenten müssen dazu nicht aktiv werden, ihr Abo kostet im Juni, Juli und August dann nur jeweils neun Euro.