Zusammenstoß zwischen Kampfjets: Pilot verursacht Unfall für spektakuläre Fotos und muss hohe Strafe zahlen

1 Ein Kampfjet der algerischen Luftwaffe. In Südkorea hat ein Pilot für spektakuläre Fotos viel risiert. Das Foto zeigt nicht den eigentliche Kampjet (Symbolfoto) Foto: Alberto Pizzoli/Pool AFP/AP/dpa/Alberto Pizzoli

Weil sein Versuch, spektakuläre Aufnahmen von sich zu bekommen, zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Flugzeug, muss ein südkoreanischer Pilot umgerechnet mehr als 50.000 Euro.











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Die Suche nach dem perfekten Schnappschuss ist einen südkoreanischen Kampfjet-Piloten teuer zu stehen gekommen: Weil sein Versuch, spektakuläre Aufnahmen von sich in der Luft zu bekommen, zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Flugzeug führte, muss er eine Strafe von 88 Millionen südkoreanischen Won zahlen, umgerechnet mehr als 50.000 Euro. Dem Bericht eines Ausschusses vom Mittwoch zufolge hatte der Mann den Piloten des anderen Flugzeugs und noch einen Kollegen gebeten, ihn bei seinem letzten Flug vor einer Versetzung mit ihren Handys aufzunehmen.