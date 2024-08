Zusammenstoß von Kampfflugzeugen: Zwei Tote bei Kollision von Militärjets in Ostfrankreich

1 Auf dem Rückflug von einem Einsatz in Deutschland seien die beiden Kampfflugzeuge vom Typ Rafale am Mittwoch bei Colombey-les-Belles in der Nähe der Großstadt Nancy kollidiert, teilte die Luftwaffe mit.(Symbolbild) Foto: dpa/Tittel

In Ostfrankreich sind zwei Militärjets mitten im Flug zusammengestoßen und zwei der Piloten ums Leben gekommen. Auf dem Rückflug von einem Einsatz in Deutschland seien die beiden Kampfflugzeuge vom Typ Rafale am Mittwoch bei Colombey-les-Belles in der Nähe der Großstadt Nancy kollidiert, teilte die Luftwaffe mit. Ein dritter Pilot habe sich mit dem Schleudersitz retten können und sei schnell wohlbehalten gefunden worden.