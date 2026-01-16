Zusammenstoß mit Lokomotive: Ein Toter und mehrere Verletzte im Bus bei Unfall in Hamburg

Ein Linienbus kollidiert mit einer Lok – ein Mensch stirbt, mehrere werden verletzt. Wie die Einsatzkräfte am Unfallort in Wilhelmsburg vorgehen und was bisher bekannt ist.
Bei dem Zusammenstoß eines Linienbusses mit einer Hafenbahn-Lokomotive in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen - mehrere weitere sind verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Nachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang im Stadtteil Wilhelmsburg. Mehrere Personen in dem Linienbus seien verletzt worden, ein Opfer sei noch am Unfallort gestorben.