1 Ein 34-Jähriger musste nach einem Unfall ins Krankenhaus. Foto: dpa/Andreas Gebert

In Tamm staut sich der Verkehr an der Einfahrt zu einer Tankstelle. Als ein Motorradfahrer die Auto-Schlange überholt, stößt er mit einem Skoda zusammen.















Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto an einer Tankstelle in Tamm (Kreis Ludwigsburg) ist der 34-Jährige Zweiradfahrer am Dienstag schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 37-jähriger Skoda-Lenker gegen 8.50 Uhr vom Gelände der Shell-Tankstelle in der Bahnhofstraße nach links abgebogen. Gleichzeitig überholte der 34-Jährige einige Autos, die in einer Schlange vor der Tankstelle auf der Straße warteten. Dabei kam es zu dem Unfall. Der Husqvarna-Fahrer konnte seine Maschine noch abfangen, verletzte sich bei dem Zusammenprall aber schwer. Ein Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei beziffert den Schaden an den Fahrzeugen auf etwa 5000 Euro.