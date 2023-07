Zusammenstoß in Sulzbach an der Murr

1 Dem Motorradfahrer konnte nicht mehr geholfen werden. (Symbolbild). Foto: IMAGO//Reiss

Ein 60-jähriger Autofahrer will am Donnerstagnachmittag in Sulzbach an der Murr von der B14 nach links abbiegen und übersieht dabei einen Motorradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß mit fatalen Folgen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Sulzbach an der Murr tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 60-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstag gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße 14 von Schwäbisch Hall kommend in Richtung Sulzbach unterwegs gewesen. An der Einmündung Haller Straße wollte er in diese nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei der 55-jährige Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 22 000 Euro.