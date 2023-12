Zusammenstoß in Stuttgart: Vier Verletzte bei Unfall mit Streifenwagen im Einsatz

Zusammenstoß in Stuttgart

7 Mehrere Verletzte hat es am Dienstagnachmittag bei einem Unfall im Stuttgarter Westen gegeben. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Ein Unfall unter Beteiligung eines Streifenwagens und zweier weiterer Fahrzeuge hat am Dienstagnachmittag im Stuttgarter Westen vier Verletzte gefordert. Das Polizeiauto musste abgeschleppt werden.











Link kopiert



Eine Einsatzfahrt eines Streifenwagens hat am Dienstagnachmittag im Stuttgarter Westen ein abruptes Ende genommen. Eine 28-jährige Polizeibeamtin war nach Polizeiangaben gegen 13.30 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn in einem Mercedes Vito auf dem Weg zu einem Einsatz. Dabei überquerte sie die Silberburgstraße bei Rotlicht in Richtung Hasenberg.