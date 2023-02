Zusammenstoß in Remseck

Nach einem Zusammenstoß zweier Autos in Remseck-Aldingen Kreis Ludwigsburg) ist es am Mittwochmorgen zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen, teilt die Polizei mit. Bilanz von Unfall und Keilerei: Zwei verletzte Personen und ein Schaden von insgesamt rund 22 000 Euro.

Kurz nach 9 Uhr passierte auf der Kreisstraße 1692 in Aldingen der Unfall. Ein 35 Jahre alter Peugeot-Fahrer wollte von der Kornwestheimer Straße kommend nach links in Richtung Stuttgart abbiegen. Er kollidierte mit dem Opel einer 43-Jährigen, die auf der K 1692 in Richtung Ludwigsburg unterwegs war. Die Polizei vermutet, dass der 35-Jährige der Frau die Vorfahrt genommen hat.

Mehrfach ins Gesicht geschlagen

Nachdem die Unfallbeteiligten aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen waren, soll die 43-Jährige auf den Peugeot-Lenker zugegangen sein und ihn mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Sowohl die Opel-Fahrerin als auch ein 47-jähriger Beifahrer im Peugeot wurden nach dem Unfall vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt. Neben der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften sowie die Straßenmeisterei vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Straße abzustreuen.