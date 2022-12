1 Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Eine 66-Jährige hat beim Abbiegen eine entgegenkommende 42-Jährige übersehen. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich.















Link kopiert

Eine 42-Jährige ist am Dienstag bei einem Unfall auf der L 1138 auf Höhe des Aldi-Markts in Freiberg verletzt worden. Eine 66-jährige Audi-Fahrerin wollte gegen 14.20 Uhr an der Kreuzung nach links in die Weidengasse abbiegen – wobei sie wohl die ihr entgegenkommende Mercedes-Fahrerin übersah. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich der Kreuzung. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 19 000 Euro.