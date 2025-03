Zusammenstoß in Fellbach

1 Der verletzte Senior wurde in eine Klinik gebracht (Symbolfoto). Foto: stock.adobe.com

Eine Autofahrerin in Fellbach passt kurz nicht auf und nimmt einem Rollerfahrer die Vorfahrt. Der Senior stürzt und wird mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.











Die Unaufmerksamkeit einer Autofahrerin in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist einem 81-jährigen Rollerfahrer am Freitag zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei berichtet, war eine 34-Jährige gegen 13 Uhr mit ihrem Opel von der Kleiststraße nach links in die Fellbacher Straße eingebogen.