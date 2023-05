Zusammenstoß in Althütte

7 Die Insassen der beiden Unfallwagen wurden leicht verletzt. Foto: Kevin Ler/er

Der Fahrer eines Alfa Romeo überholt am Pfingstmontag auf der Landstraße zwischen Althütte und Kallenberg einen Roller und stößt daraufhin mit einem Toyota zusammen. Alle vier Insassen werden verletzt.









Beim Überholen eines Rollers ist es am Pfingstmontag zwischen Althütte und Kallenberg im Rems-Murr-Kreis zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der 59-jährige Fahrer eines Alfa Romeo kurz nach 12 Uhr auf der Landstraße vom Königsbronnhof in Richtung Kallenberg unterwegs gewesen, wo er kurz vor Kallenberg den Rollerfahrer überholte. Er kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden Toyota. Im Alfa Romeo saß zum Unfallzeitpunkt noch die 57-jährige Ehefrau des Fahrers, auch im Toyota gab es eine Mitfahrerin.