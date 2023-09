Zusammenstoß in Affalterbach

Eine Fahrt in Affalterbach mit einem normalen Abbiegevorgang endet für eine 50-Jährige im Krankenhaus. Zwei weitere Frauen werden ebenfalls verletzt.









Zu einem Unfall mit einer Schwerverletzten ist es am Samstagmittag gegen 11 Uhr auf Affalterbacher Gemarkung gekommen. Zwei Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung an der Einfahrt in die Siedlung Birkhau zusammen.