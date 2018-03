Zusammenstoß bei Stuttgart-Feuerbach Mehrere Menschen bei Unfall auf A81 verletzt

Von red/jbr 17. März 2018 - 21:05 Uhr

Bei einem Unfall auf der A81 zwischen Feuerbach und Zuffenhausen werden mehrere Menschen verletzt. Aufgrund der Trümmerteile muss die Polizei am Samstagnachmittag zwei Fahrbahnen sperren.





Stuttgart - Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 sind am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, prallten drei Fahrzeuge auf der A81 in Richtung Heilbronn zwischen Feuerbach und Zuffenhausen aufeinander, darunter zwei Mercedes und ein VW Golf.

Ein VW Golf hatte im dreispurigen Bereich einen Spurwechsel vom mittleren auf den linken Fahrstreifen gemacht. Dort kam ein Mercedes-Benz CLS offenbar mit hoher Geschwindigkeit von hinten und prallte mit dem rechten Frontbereich ins linke Heck des VW. Der VW geriet außer Kontrolle, schleuderte und kam wie auch der Mercedes CLS schließlich am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Ein weiterer Mercedes-Benz der E-Klasse, welcher auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr, prallte während des Unfallgeschehens ebenfalls von hinten in die Unfallstelle, dann in die Betongleitwand am linken Fahrbahnrand und kam schließlich ebenfalls am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand.

Der VW-Golf war mit einer 23-jährigen Fahrerin und einer 47-jährigen Beifahrerin besetzt, der Mercedes CLS mit einem 19-jährigen Fahrer und einer 20-jährigen Beifahrerin. Im Mercedes der E-Klasse saß ein 35-jähriger Fahrer, ein einjähriges Junge auf dem Beifahrersitz, sowie ein 30-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau auf dem Rücksitz. Nach ersten Erkenntnissen sind alle Unfallbeteiligten nur leicht verletzt worden.

Da die Fahrbahn in Richtung Heilbronn mit Fahrzeugteilen übersät war, wurde diese durch die Einsatzkräfte vorübergehend komplett gesperrt und mit Hilfe der Feuerwehr gereinigt. Der linke Fahrstreifen konnte gegen 15.30 Uhr wieder befahren werden, während die beiden anderen Fahrstreifen erst nach Abschluss der Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten um kurz vor 17.30 Uhr freigegeben werden konnten. Es bildete sich ein Stau von etwa sechs Kilometern bis zum Engelbergtunnel.

Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 70.000 Euro. Im Einsatz befanden sich 32 Feuerwehrleute aus Ditzingen und Gerlingen mit sieben Fahrzeugen, vier Rettungsfahrzeuge, sowie drei Streifen der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg.