Zusammenstoß bei Schmiden: 88-Jähriger übersieht Auto in Fellbach – 58-jährige Fahrerin bei Unfall verletzt
Der Senior hatte beim Abbiegen auf die Remstalstraße die 58-Jährige übersehen (Symbolfoto). Foto: dpa

Ein 88-jähriger Autofahrer verursacht am Samstag in Fellbach beim Abbiegen auf die Remstalstraße einen Unfall, bei dem eine 58-jährige Frau verletzt wird.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten ist es am Samstagnachmittag auf der Remstalstraße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 16.30 Uhr ein 88 Jahre alter Mercedes-Fahrer von einem Feldweg nach links auf die Remstalstraße in Richtung Schmiden abbiegen. Dabei übersah er offenbar eine 58-jährige Frau, die mit ihrem Citroën bereits auf der Remstalstraße unterwegs war.

 

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 58-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort medizinisch versorgt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Remstalstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise beeinträchtigt.

 