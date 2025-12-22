Zusammenstoß bei Schmiden: 88-Jähriger übersieht Auto in Fellbach – 58-jährige Fahrerin bei Unfall verletzt

1 Der Senior hatte beim Abbiegen auf die Remstalstraße die 58-Jährige übersehen (Symbolfoto). Foto: dpa

Ein 88-jähriger Autofahrer verursacht am Samstag in Fellbach beim Abbiegen auf die Remstalstraße einen Unfall, bei dem eine 58-jährige Frau verletzt wird.











Zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten ist es am Samstagnachmittag auf der Remstalstraße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 16.30 Uhr ein 88 Jahre alter Mercedes-Fahrer von einem Feldweg nach links auf die Remstalstraße in Richtung Schmiden abbiegen. Dabei übersah er offenbar eine 58-jährige Frau, die mit ihrem Citroën bereits auf der Remstalstraße unterwegs war.