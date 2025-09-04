Zusammenstoß bei Ostfildern: Hoher Schaden und Sperrung nach Unfall – Seniorin in Klinik

Bei einem Unfall am Mittwochvormittag in Ostfildern (Kreis Esslingen) entstande Schaden von 21-.000 Euro. Zudem sorgte die Unfallaufnahme um die Landesstraße 1200 und 1202 für Stau.
Bei einem Unfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) ist am Mittwochvormittag hoher Schaden entstanden. Eine 85-jährige Frau fuhr mit ihrem Smart auf der L1200 von Nellingen Richtung Denkendorf, als sie an der Kreuzung mit der L1202 gegen 9.50 Uhr die Vorfahrt eines 55-jährigen Sprinter-Fahrers missachtete, berichtet die Polizei.