Ein VW-Fahrer hat am Mittwoch auf der Landstraße zwischen Freiberg am Neckar und Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) einen Hund erfasst. Das Tier wurde dabei so schwer verletzt, dass es an Ort und Stelle starb. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Vierbeiner gegen 21.20 Uhr die Fahrbahn gekreuzt. Der Autofahrer versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam das Herrchen des verstobenen Tieres an die Unfallstelle und nahm sich seines Hundes an. Dieser war zuvor davongelaufen.