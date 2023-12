4 In Bad Cannstatt kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW und zwei Fußgängern. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Bei einem Unfall am Mittwochabend ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW und zwei Fußgängern gekommen. Ein Mann wurde schwer verletzt.











Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Haldenstraße in Stuttgart- Bad Cannstatt sind ein Mann leicht und ein weiterer Mann schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war eine 38-jährige Frau mit ihrem VW gegen 18 Uhr in der Haldenstraße in Richtung Pragstraße unterwegs.