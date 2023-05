Zusammenleben in der Stadt

6 „Zahl den Fährmann nicht, bevor du am anderen Ufer bist“, singt Alexander Mahr bei der lyrischen Bootsfahrt über den Neckar. Foto: Ralf Poller

Was macht eine Stadtgesellschaft aus, was hält sie zusammen? Um das herauszufinden hat das Ludwigsburger Bürgertheater unter teils schwierigen Bedingungen Begegnungen gesucht.









Es waren besonders die Einzelbegegnungen, die den Regisseur Axel Brauch bewegt haben. Die Pandemie war ausgebrochen, die Pläne, Menschen in Ludwigsburger Stadtteilen zusammenzubringen, waren wie ein Kartenhaus in sich zusammengestürzt. „Ich habe dann stattdessen zum Beispiel mit dem Ehepaar Treiber, das in Neckarweihingen früher den Edeka gehabt hat, auf der Terrasse gesessen. Oder bin mit der ehemaligen Grünen-Stadträtin Anita Klett-Heuchert durch Eglosheim spaziert“, erzählt Axel Brauch.