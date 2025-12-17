Zusammenarbeit mit Fußballstar: Prinz Williams neues Projekt dürfte Tochter Charlotte gefallen

Der eigene Vater an der Seite eines großen Fußballstars? Darauf wären wohl viele Kinder stolz. Auch Prinzessin Charlotte gilt als fußballbegeistert. Neue Aufnahmen von Papa Prinz William mit Ex-Profi Jill Scott dürften sie deshalb besonders interessieren.

Um das neueste Projekt von Prinz William (43) werden ihn seine Kinder wohl ziemlich beneiden - allen voran Tochter Charlotte (10). Die kleine Prinzessin gilt als großer Fan der englischen Frauen-Nationalmannschaft. Gemeinsam mit der früheren Mittelfeldspielerin Jill Scott (38) ist der britische Thronfolger nun in einem Überraschungsvideo zu sehen.

Das Duo wirbt für die Erhaltung von Grünflächen Die beiden feiern darin das 100-jährige Bestehen von "Fields in Trust", einer Wohltätigkeitsorganisation, die sich dem Schutz von Grünflächen wie Parks, Spielplätzen und Sportplätzen widmet. Prinz William ist Schirmherr, Jill Scott seit Juli neue Präsidentin. Gemeinsam erkunden sie den Windlesham Field of Remembrance Park und sprechen darüber, wie wichtig die Erhaltung von Freiflächen ist.

Die Sportlerin, die ihre aktive Karriere 2022 beendete, verrät dem Royal dabei: "Einen Großteil meiner Kindheit verbrachte ich im örtlichen Park mit Fußballspielen. Ohne diese Grünflächen hätte ich wahrscheinlich nie Fußball gespielt, weder auf einem normalen Niveau noch sonst wo. Sie sind einfach so wichtig." Prinz William ergänzt: "Der Zugang zu frischer Luft, ein wenig Ruhe und Frieden, Grünflächen - das tut unserem Geist und Körper so gut. Man braucht diesen Raum. Man braucht ihn in so vielen Gemeinden wie möglich."

"Es ist toll zu sehen, wie viele Mädchen Fußball spielen"

Anschließend begrüßen die beiden Kinder, die Fußball spielen und feuern jeweils ein Team an. Beim Schlusspfiff lag Scotts Mannschaft vorne, worauf William scherzend sagt: "Wir können jetzt noch nicht aufhören." Er hält zudem fest: "Es ist toll zu sehen, wie viele Mädchen Fußball spielen."

Auch seine Tochter ist - wie auch seine Söhne Prinz George (12) und Prinz Louis (7) - fußballbegeistert. Ende Juli begleitete die Prinzessin ihren Vater in die Schweiz, um England am 27. Juli im Finale der UEFA Frauen-EM 2025 anzufeuern. Mit Erfolg: Die Mannschaft gewann den Titel gegen Spanien.

Prinzessin Charlotte unterstützte die Frauen-Nationalmannschaft ihres Landes auch schon in mehreren Videos, in denen sie gemeinsam mit Prinz William den Lionesses viel Glück vor einem wichtigen Spiel wünschte. Der Thronfolger hat zudem bei Treffen mit den Spielerinnen Botschaften übermittelt. Während einer Trainingseinheit im Jahr 2022 sagte er etwa zum Team: "Charlotte wollte euch ausrichten, dass sie eine richtig gute Torhüterin ist. Sie ist ein aufstrebender Star für die Zukunft."