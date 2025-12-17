Zusammenarbeit mit Fußballstar: Prinz Williams neues Projekt dürfte Tochter Charlotte gefallen

Der eigene Vater an der Seite eines großen Fußballstars? Darauf wären wohl viele Kinder stolz. Auch Prinzessin Charlotte gilt als fußballbegeistert. Neue Aufnahmen von Papa Prinz William mit Ex-Profi Jill Scott dürften sie deshalb besonders interessieren.
Um das neueste Projekt von Prinz William (43) werden ihn seine Kinder wohl ziemlich beneiden - allen voran Tochter Charlotte (10). Die kleine Prinzessin gilt als großer Fan der englischen Frauen-Nationalmannschaft. Gemeinsam mit der früheren Mittelfeldspielerin Jill Scott (38) ist der britische Thronfolger nun in einem Überraschungsvideo zu sehen.