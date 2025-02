1 Elton John: Im April erscheint ein neues Album. Foto: imago/ZUMA Press Wire / PICJER

Die Platte sei eine der schwierigsten gewesen, die er je aufgenommen habe, sagt Elton John über sein neues Album mit Brandi Carlile. "Who Believes In Angels?" entstand in 20 Tagen.











Neue Musik aus einer besonderen Zusammenarbeit: Pop-Ikone Elton John (77) und die US-amerikanische Singer-Songwriterin Brandi Carlile (43) haben ein gemeinsames Album aufgenommen. Die Platte mit dem Titel "Who Believes In Angels?" erscheint am 4. April.