Das Formel-1-Team Alpine setzt ab der Saison 2026 auf Motoren des Stuttgarter Autobauers Mercedes. Dies teilte der Rennstall am Dienstag mit. Bis zum Wechsel, der mit Beginn des neuen Reglements greift, wird Alpine weiterhin mit Renault-Antriebseinheiten fahren.

Der französische Automobil-Konzern hatte bereits Ende September bekannt gegeben, ab 2026 keine Motoren mehr für die Formel 1 herzustellen. Schon dort hatte sich eine Zusammenarbeit von Alpine mit Mercedes abgezeichnet.

Lesen Sie auch

Es handle sich um eine „mehrjährige“ Partnerschaft, die „mindestens bis 2030“ andauern solle, hieß es in der Mitteilung von Alpine. Mercedes liefert nicht nur die Antriebseinheit, sondern auch das Getriebe. „Das Team konzentriert sich weiterhin darauf, in den Saisons 2024 und 2025 die bestmögliche Leistung zu erzielen“, lautete es in dem Statement.