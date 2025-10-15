Zusammenarbeit ändert sich: Herzogin Meghan gibt Einblick in ihren Netflix-Deal

Vom Exklusivvertrag zum First-Look-Deal: Herzogin Meghan hat sich erstmals öffentlich zu der neuen Vereinbarung mit Netflix geäußert. Zudem sprach sie über die Zukunft von "With Love, Meghan".
Herzogin Meghan (44) hat erstmals öffentlich über ihren neuen First-Look-Deal mit Netflix gesprochen. Beim Fortune Most Powerful Women Summit erklärte sie, wie sich ihre und Prinz Harrys (41) Vereinbarung mit dem Streamingdienst verändert hat. "Mein Mann und ich hatten damals einen umfassenden Vertrag mit Netflix, ähnlich wie bei Higher Ground und den Obamas", sagte sie laut "People" über den ursprünglich 2020 geschlossenen, auf rund 100 Millionen Dollar geschätzten Exklusivvertrag. Der Deal war vor wenigen Wochen ausgelaufen.