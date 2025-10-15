Zusammenarbeit ändert sich: Herzogin Meghan gibt Einblick in ihren Netflix-Deal

Vom Exklusivvertrag zum First-Look-Deal: Herzogin Meghan hat sich erstmals öffentlich zu der neuen Vereinbarung mit Netflix geäußert. Zudem sprach sie über die Zukunft von "With Love, Meghan".

Herzogin Meghan (44) hat erstmals öffentlich über ihren neuen First-Look-Deal mit Netflix gesprochen. Beim Fortune Most Powerful Women Summit erklärte sie, wie sich ihre und Prinz Harrys (41) Vereinbarung mit dem Streamingdienst verändert hat. "Mein Mann und ich hatten damals einen umfassenden Vertrag mit Netflix, ähnlich wie bei Higher Ground und den Obamas", sagte sie laut "People" über den ursprünglich 2020 geschlossenen, auf rund 100 Millionen Dollar geschätzten Exklusivvertrag. Der Deal war vor wenigen Wochen ausgelaufen.

So geht es für Meghan und Harry mit Netflix weiter In neuer Form wurde der Deal jedoch verlängert - "was ein unglaubliches Zeichen für die Stärke unserer Partnerschaft war, und nun haben wir einen First-Look-Vertrag", erklärte Meghan. "Das ist auch deshalb spannend, weil wir dadurch die Flexibilität haben, zuerst zu unseren Partnern zu gehen und gleichzeitig Inhalte zu verkaufen, die vielleicht nicht zu Netflix passen, aber anderswo ihren Platz finden."

Der neue Deal bedeutet: Netflix hat weiterhin Vorrang, wenn es um neue Projekte von Meghan und Harry geht, das Exklusivrecht entfällt aber. Für Inhalte, an denen Netflix kein Interesse hat, müssen sie mit ihrer Produktionsfirma Archewell Productions einen anderen Streaminganbieter oder einen Filmverleih suchen. Dass der vorherige Vertrag nicht in der alten Form verlängert werden würde, hatten Medien bereits im Juli berichtet.

Wird es eine dritte "With Love, Meghan"-Staffel geben?

Neben Details zur neuen Vereinbarung äußerte sich Meghan auch zur Zukunft ihrer Lifestyle-Serie "With Love, Meghan". Zu einer möglichen dritten Staffel sagte sie: "Wenn ich mir dieses Format anschaue [...], dann können wir sagen: 'Zwei Staffeln mit je acht Episoden - das ist eine Menge Arbeit.'" Wie aufwendig die Produktion sei, wisse sie auch noch aus ihrer Zeit bei der Serie "Suits". Klingt also nicht danach, dass aktuell eine dritte Staffel geplant ist.

Gleichzeitig deutete sie an, dass sie mit neuen, kompakteren Formaten experimentiere. "Ein Teil dessen, was wir gerade ausprobieren, ist: Es ist toll, sich 30 Minuten lang eine Serie anzusehen, aber wie kann ich Ihnen in zwei Minuten ein Rezept vermitteln? Und wo kann ich das mit Ihnen teilen? Und wie sich daraus 'As Ever' [Anm. d. Red.: Meghans Marke] weiterentwickeln kann", sagte sie zu einem potenziellen Konzept und dessen Chancen.

Die erste Staffel von "With Love, Meghan" feierte im März ihre Premiere auf Netflix, im August folgte Staffel zwei. Eine Sonderepisode zu Weihnachten soll im Dezember erscheinen.