Johnny Depp (62) hat bei einem Überraschungsauftritt den vor wenigen Tagen verstorbenen Black-Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne (1948-2025) gewürdigt. Der Schauspieler kam bei einem Konzert von Alice Cooper (77) in London auf die Bühne.

In einem auf YouTube geteilten Video ist zu sehen, wie sich Johnny Depp mit Gitarre zu Cooper und seiner Band gesellt, als diese den Black-Sabbath-Song "Paranoid" spielten. "Hier ist etwas für Ozzy", rief Alice Cooper, der für den Auftritt ein Osbourne-Fan-T-Shirt trug, der Menge zu, als er mit Depp performte. Der Musiker und der Schauspieler sind ein eingespieltes Team: Sie treten auch mit ihrer Band Hollywood Vampires gemeinsam auf.

Auch Oasis würdigen Ozzy Osbourne in London

Alice Cooper und Johnny Depp gehören damit zu den vielen Stars, die Ozzy Osbourne nach dessen Tod würdigen. Ebenfalls in London sorgten zuvor schon Oasis für Gänsehautmomente: Bei einem Konzert im legendären Wembley-Stadion widmeten die Gallagher-Brüder Liam (52) und Noel (58) ihre Hymne "Live Forever" der verstorbenen Black-Sabbath-Ikone. Die rührende Geste sorgte für emotionale Momente und tosenden Applaus unter den 90.000 Fans im ausverkauften Stadion.

Ozzy Osbourne ist am Dienstag im Alter von 76 Jahren verstorben. Weniger als drei Wochen vor seinem Tod hatte er noch einmal die Bühne betreten - bei seinem emotionalen Abschiedskonzert in Birmingham. Ozzy Osbourne hatte 2020 öffentlich gemacht, dass er an der Parkinson-Krankheit leidet. Im Februar 2023 kündigte der Musikstar dann seinen Rückzug von der Bühne an und verwies auf Wirbelsäulenverletzungen, die er sich bei einem Unfall im Jahr 2018 zugezogen hatte.

Von seinen Angehörigen rund um Ehefrau Sharon (72) hieß es zu seinem überraschenden Tod am 22. Juli in einem Statement auf Instagram: "Er war bei seiner Familie und umgeben von Liebe."