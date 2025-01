Gerade erst erzählte Sofía Vergara, dass sie sich für 2025 einen Freund oder einen Liebhaber manifestiere. Hat sie diesen womöglich in Formel-1-Held Lewis Hamilton gefunden? Beide trafen sich jetzt jedenfalls zum Lunch - und es sollen die Funken geflogen sein.

Gibt es etwa bald ein neues Promi-Traumpaar? Wie "TMZ" berichtet, trafen sich Schauspielerin Sofía Vergara (52) und Rennfahrer Lewis Hamilton (40) zu einem Mittagessen in New York City und verstanden sich dabei auffallend gut.

"Kokette Blicke, verspielte Gesten"

Zwei Stunden lang hätten die Stars zusammen gespeist, sich dabei angeregt unterhalten, sich tief in die Augen geblickt und angelächelt. "TMZ" will sogar einen heißen Flirt erkannt haben. "Kokette Blicke, verspielte Gesten und zwei sexy, reiche Berühmtheiten ... mehr muss man nicht sagen", urteilte das für gewöhnlich gut unterrichtete Promi-Portal.

Vergara sei mit Hamilton so sehr ins Gespräch vertieft gewesen, dass sie ihr Essen kaum anrührte. Verstecken wollten sich beide offensichtlich nicht: Sie wählten einen Tisch am Fenster. Ein romantisches Date zu zweit war es aber nicht. Einige Freunde hätten sich noch zu ihnen gesellt, und die Schauspielerin soll anschließend alleine in einem schwarzen SUV davon gefahren sein.

Sie manifestierte sich gerade einen Liebhaber

Sofía Vergara, die durch die Serie "Modern Family" bekannt ist, hat bereits zwei Ehen hinter sich. Von 1991 bis 1993 war sie mit Joe Gonzalez (53) verheiratet, mit dem sie Sohn Manolo (33) hat. 2015 heiratete sie den Schauspieler Joe Manganiello (48), im Sommer 2023 gaben sie ihre Trennung bekannt. Die Scheidung erfolgte 2024. Seit Oktober 2023 soll sie mit dem Orthopäden Justin Saliman zusammen gewesen sein. Ein Jahr später verkündete die gebürtige Kolumbianerin im Gespräch mit dem Magazin "Us Weekly" jedoch, sie sei wieder zu haben. Zu den Golden Globes am 5. Januar 2025 kam sie allein und erzählte in einem Interview mit "Access Hollywood", dass sie für dieses Jahr Gesundheit, Geld und einen Liebhaber manifestieren werde.

Lewis Hamilton war von 2008 bis 2014 mit Sängerin Nicole Scherzinger (46) zusammen. Seit der Trennung wurde er immer wieder mit prominenten Frauen in Verbindung gebracht, darunter zuletzt mit Shakira (47).